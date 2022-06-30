Названа дата подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Столтенберг: протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

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Руководство НАТО подпишет протокол о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс в следующий вторник, 5 июля, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщило РИА Новости. Решение пригласить эти страны в Блок лидеры НАТО приняли 29 июня в ходе саммита организации.

Мы проведем официальное подписание протокола о приеме стран во вторник — в присутствии глав МИД Финляндии и Швеции, — сказал Столтенберг.

Подписание протокола о присоединении является одним из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО. Он подразумевает протокол о присоединении «новичков» к Североатлантическому договору и является по сути дополнением к договору. Протокол после подписания и ратификации становится неотъемлемой частью договора и позволяет приглашенной стране стать участницей Альянса.

Саммит глав государств и правительств стран — членов НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня.

Ранее в канцелярии финского президента Саули Ниинисте сообщили, что Турция на саммите в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Конкретные шаги по вступлению этих стран в Альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней.