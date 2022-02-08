Названа дата новой встречи спецпредставителей Армении и Турции

Вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции запланирована на 24 февраля в Вене, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, инициатива о проведении нового раунда переговоров исходила от Еревана, сообщает Sputnik Армения. Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана состоялась 14 января в Москве.

Они предложили встретиться или в Австрии, или в Швейцарии. Поскольку уже были неудачные переговоры в Женеве в 2009 году, было принято решение провести встречу в Вене, — сказал Чавушоглу.

Он также напомнил о приглашении армянских чиновников на Анталийский дипломатический форум. Чавушоглу заявил, что подтверждения участия в мероприятии от армянской стороны пока не поступало.

Ранее в МИД Турции заявили, что первая встреча спецпредставителей Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог без предварительных условий. Аналогичной позиции придерживается и армянская сторона.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.