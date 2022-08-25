Очередная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем состоится 31 августа в Брюсселе, рассказали «Интерфаксу» в армянском кабмине. В прошлый раз аналогичная встреча состоялась в мае.
В Брюсселе 31 августа запланирована трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля, — цитирует агентство сообщение правительства Армении.
В прошлый раз стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.
Ранее сообщалось, что в конце августа может состояться встреча Алиева и Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным. По словам замдиректора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, Москва вместе с Баку и Ереваном прорабатывает такой трехсторонний контакт. По данным СМИ, на встрече будет обсуждаться Зангезурский коридор и другие сопутствующие темы.