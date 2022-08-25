Названа дата новой встречи Алиева, Пашиняна и Мишеля Алиев, Пашинян и Мишель встретятся в Брюсселе 31 августа

Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/TASS

лава европейского совета Шарль Мишель (в центре) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) на встрече в Брюсселе

Очередная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем состоится 31 августа в Брюсселе, рассказали «Интерфаксу» в армянском кабмине. В прошлый раз аналогичная встреча состоялась в мае.

В Брюсселе 31 августа запланирована трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля, — цитирует агентство сообщение правительства Армении.

В прошлый раз стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.

Ранее сообщалось, что в конце августа может состояться встреча Алиева и Пашиняна с российским лидером Владимиром Путиным. По словам замдиректора Департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, Москва вместе с Баку и Ереваном прорабатывает такой трехсторонний контакт. По данным СМИ, на встрече будет обсуждаться Зангезурский коридор и другие сопутствующие темы.