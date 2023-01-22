В военном конфликте с Россией на стороне Украины воюют более миллиона солдат, заявил в беседе с URA.RU командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, большинство из тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются насильно мобилизованными гражданами Украины.
С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек. В основном это, конечно, насильно мобилизованные, которых сейчас вылавливают по всей Украине, включая ее западную часть, откуда сначала неохотно призывали на фронт, предпочитая сначала расходовать «недочеловеков» с русскоязычной восточной части страны, — сказал Фомченков.
Он уточнил, что подавляющее большинство солдат, выступающих за ВСУ, являются гражданами Украины, однако в последнее время к боевым действиям стали все чаще привлекать иностранных добровольцев и наемников.
Численно, конечно, преобладают граждане Украины. Но среди тех, кто участвует в основных боевых действиях: штурмы, оборона наиболее важных опорных пунктов, высок процент граждан иностранных государств. Так как своей качественной пехоты у ВСУ становится все меньше, они вынуждены привлекать ее со стороны, — отметил командир «Русского Легиона».