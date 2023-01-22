Названа численность воюющих за Украину солдат Командир «Русского Легиона» Фомченков заявил, что за ВСУ воюют до миллиона человек

В военном конфликте с Россией на стороне Украины воюют более миллиона солдат, заявил в беседе с URA.RU командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, большинство из тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, являются насильно мобилизованными гражданами Украины.

С учетом того, что на Украине прошло не менее шести волн мобилизации, и она активно привлекает сторонние людские ресурсы, общая численность разного рода ее вооруженных формирований может составлять до миллиона человек. В основном это, конечно, насильно мобилизованные, которых сейчас вылавливают по всей Украине, включая ее западную часть, откуда сначала неохотно призывали на фронт, предпочитая сначала расходовать «недочеловеков» с русскоязычной восточной части страны, — сказал Фомченков.

Он уточнил, что подавляющее большинство солдат, выступающих за ВСУ, являются гражданами Украины, однако в последнее время к боевым действиям стали все чаще привлекать иностранных добровольцев и наемников.