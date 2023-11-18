Названа цена, которую Зеленскому пришлось заплатить за контрнаступление HT: Зеленский принес в жертву 460 солдат ради продолжения наступления ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли огромные потери подразделениям ВСУ во время их попытки переправиться через реку Днепр, пишет индийская газета Hindustan Times. Как отмечает издание со ссылкой на Минобороны РФ, потеря 460 человек ранеными и убитыми является той ценой, которую пришлось заплатить президенту Украины Владимиру Зеленскому за продолжение контрнаступления.

Министерство обороны России сообщило, что 460 украинских военнослужащих погибли и были ранены на [реке] Днепре, который украинцы перешли за день до этого. Это произошло после того, как Россия подтвердила информацию о продвижении украинских войск на юге Херсона, — говорится в сообщении.

Газета также отмечает, что украинские войска на Херсонском направлении помимо живой силы потеряли два танка, 17 автомобилей, а также 16 орудий полевой артиллерии и боевую машина РСЗО «Град». Несмотря на это, ВСУ продолжают предпринимать попытки атак.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил отступление ВСУ из-за нехватки снарядов, вызванной смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС. По его словам, в таких условиях поддержка Киева сокращается.

До этого Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины не хватает артиллерийских снарядов из-за спецоперации, проводимой Израилем в секторе Газа. Военные склады опустели, резюмировал украинский лидер.