В НАТО решили «отремонтировать» Альянс после Трампа

https://static.news.ru/photo/a69ebe90-cce3-11eb-a9f8-96000091f725_660.jpg Фото: DIDIER LEBRUN / POOL/EPA/ТАСС

Саммит глав государств НАТО в Брюсселе с участием американского лидера Джо Байден должен «отремонтировать» Североатлантический альянс после администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, во время президентства Трампа сотрудничество в рамках НАТО не прекращалось , однако жёсткие критические заявления бывшего президента отражались на «моральном состоянии организации».

Он добавил, что встреча призвана восстановить взаимопонимание в евроатлантическом пространстве. Он также подчеркнул, что данный саммит нельзя рассматривать без учёта встречи «Группы семи» (G7), которая пройдёт с 11 по 13 июня в Великобритании, и запланированного на 15 июня саммита ЕС — США в Брюсселе.

На нынешнем саммите никто не ждёт ничего подобного, он должен стать истинной демонстрацией единства Европы и Америки, — пояснил источник.

Ранее издание Defense News сообщило, что НАТО может отказаться размещать в Европе ядерные ракеты.