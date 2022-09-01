Названа цель операции ВСУ в районе Запорожской АЭС Военный обозреватель Баранец: Украина хочет появления еще одного Чернобыля

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Украина пытается любыми средствами нарушить работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, так как ей не выгодно, чтобы стала известна правдивая информация о происходящем, заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, цель ВСУ — сделать все, чтобы АЭС «закипела» и появился еще один Чернобыль, пишет «ПолитРоссия».

Десант имел утилитарную цель: сделать все, чтобы вся АЭС закипела. Хотя бы один блок — этого будет достаточно, чтобы там появился еще один Чернобыль. У Украины есть специалисты по атомной энергетике. Они военным все рассказали: где высадиться и что перебить, — убежден эксперт.

Баранец описал несколько сценариев, которые попытался реализовать Киев. По его мнению, артиллерийские атаки призваны были повлиять на объективную оценку комиссии МАГАТЭ, либо вовсе отрезать ей путь к станции. Однако планам было не суждено сбыться, поскольку в Минобороны РФ сообщили, что украинский десант был ликвидирован.

Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов ранее заявил, что попытка захвата украинскими войсками Запорожской АЭС велась под контролем британских спецслужб. Он добавил, что украинские диверсанты, которые планировали захватить ЗАЭС, проходили спецподготовку в Великобритании и Польше.