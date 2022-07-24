Назван вызывающий наркотическую ломку продукт Эндокринолог Поляков назвал вызывающий наркотическую ломку продукт

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Эндокринолог Антон Поляков заявил, что сахар вызывает зависимость сильнее, чем от наркотиков, в восемь раз. Эксперт отметил, что при его отмене человек испытывает настоящую ломку. Он добавил, что человеческий организм «подсаживается» на этот продукт очень быстро, пишет URA.RU.

Зависимость от сахара по ряду параметров в семь-восемь раз сильнее, чем от кокаина. Наша нервная система и наш организм очень быстро подсаживается на него. При резком отказе возникает эффект так называемой ломки. Это настоящий легальный наркотик, — рассказал Поляков.

Специалист указал на то, что сахар нарушает углеводный обмен, а также способствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Врач-нарколог Алексей Казанцев ранее заявил, что кофе возбуждает человека и стимулирует его центральную нервную систему, а это может нарушить его сон. Эксперт отметил, что на фоне бессонницы и употребления более двух-трёх чашек кофе, человек может стать более раздражённым и агрессивным. Кофеин, по словам врача, не может спровоцировать агрессию, но может повысить тревожность. Он добавил, что для снижения вредных побочных эффектов следует снизить дозу потребления, а также употреблять напиток лишь в первую половину дня, чтобы не нарушать сон.