Назван вуз, в котором можно получить степень бакалавра инфлюенсинга В ирландском университете SETU начнут присуждать степень бакалавра инфлюенсинга

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Юго-Восточный технический университет в Карлоу (SETU, Ирландия) запустил четырехлетний курс, в рамках которого студенты научатся редактированию видео и аудио, творческому письму, изучат PR, SMM, маркетинг, культурологию и получат бизнес-навыки. По завершении обучения им будет присуждаться степень бакалавра искусств в области создания контента и социальных сетей, иначе говоря инфлюенсинга.

В ходе обучения вы станете экспертом в теории и практике социальных сетей. Вы расширите свой талант общения с людьми, которым интересно то, что вы говорите. Мы поможем вам повысить профессионализм вашей практики, чтобы она превратилась из хобби в карьеру, — говорится на сайте вуза.

В рамках обучения студентам объяснят не только, как работать на себя, но и что делать, чтобы создавать контент для компаний.

Подать заявку на обучение можно до ноября, однако первый поток учащихся ожидается уже в сентябре 2024. Авторы курса пишут, что по окончании программы выпускник сможет «начать активную работу в СМИ в мире бизнеса, проведения кампаний, продаж и влияния».

Весной стало известно, что Министерство культуры совместно с Госдумой намерено сформировать рабочую группу для создания патриотического высшего учебного заведения. Депутат ГД Николай Новичков рассказал, что на базе института планируется обучать специалистов, которые были бы схожи по функционалу с «агитаторами-пропагандистами» и стали бы «трансляторами духовных ценностей».