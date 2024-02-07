Названа предполагаемая дата публикации интервью Карлсона с Путиным WSJ: интервью Карлсона с Путиным могут опубликовать 8 февраля

Фото: ТАСС/Kremlin.ru

Интервью американского журналиста и бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано, вероятно, 8 февраля, пишет американская газета The Wall Street Journal. При этом до конца остается неизвестным, взял ли журналист интервью у президента или только планирует. На соответствующий вопрос Карлсон ответил, что «ему нужно выпить немного кофе», после чего сел в автомобиль и уехал.

Ранее Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у главы России. Американец, по его словам, самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США», чтобы донести для граждан своей страны суть происходящего на Украине.

В США такой поступок журналиста сочли предосудительным. Бывший член палаты представителей Адам Кинзингер назвал представителя прессы предателем на фоне сообщений о его визите в Россию. Однако за Карлсона сразу вступился американский предприниматель Илон Маск, который напомнил о праве журналиста беседовать с любыми публичными личностями, а также пообещал не блокировать интервью с Путиным в соцсети Twitter (X).

В свою очередь Карлсон ответил на обвинения со стороны американского истеблишмента в «предательстве» из-за его визита в Россию. Журналист заявил, что не чувствует вины перед США за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что находится в прекрасном городе — в Москве, и ему безразличны нападки.