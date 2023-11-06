Назван возможный посредник между Россией и Украиной Дипломат Харланд назвал КНР хорошим посредником между Россией и Украиной

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КНР, благодаря своему подходу к межгосударственным отношениям, может стать хорошим посредником между Россией и Украиной, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. По его словам, Китай подходит на эту роль, поскольку, в отличие от стран Запада, не стремится сделать другие государства похожими на себя.

Я думаю, что Китай был бы отличным [посредником]. <...> Я не большой эксперт по истории Китая, но думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай. Они заключали соглашения, основанные на взаимных интересах и так далее. И я думаю, что такой подход в целом лучше для той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас, — сказал Харланд.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, если Будапешту будет отправлен соответствующий запрос, то власти дадут положительный ответ без лишних раздумий. Министр также отметил, что сразу после начала кризиса предлагал Москве и Минску Будапешт как «непредвзятое, беспристрастное, безопасное место» для диалога.