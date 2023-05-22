Назван вероятный эпицентр новой пандемии Минздрав Тайваня: остров может стать эпицентром будущей пандемии

Фото: Zhang Guojun/Xinhua/Global Look Press

Остров Тайвань может стать эпицентром следующей пандемии. Такое мнение выразил министр здравоохранения территории Сюэ Цзюй-юань в ходе пресс-конференции, организованной швейцарским пресс-клубом в Женеве. Медик подчеркнул, что подобное развитие событий будет иметь «ужасные последствия». Его слова приводит РИА Новости.

Я боюсь, что Тайвань станет эпицентром следующей пандемии. Это имело бы ужасные последствия для всего мира, — сказал Сюэ Цзюй-юань.

Причины, по которым он сделал такой прогноз, не сообщаются.

11 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян. По его словам, заболевание больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. С начала эпидемии оспы обезьян ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях инфицирования данным вирусом. Известно о 140 смертельных исходах в 111 странах. В России также было зафиксировано несколько случаев инфицирования.

5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19, которая была объявлена в 2020 году. По словам Гебрейесуса, коронавирус больше не является чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. За время пандемии COVID-19 заболели более 700 млн человек по всему миру. Почти 7 млн умерли.