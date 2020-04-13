https://static.news.ru/photo/8b075f38-7d9e-11ea-aed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию снизить цены на газ из-за пандемии коронавируса.

Лидер Белоруссии считает, что Россия могла бы снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с пандемией коронавируса. Лукашенко считает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня в Европе Россия продаёт природный газ по $80.

Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу, — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что в республике своя стратегия борьбы с коронавирусом, поскольку система здравоохранения не развалена.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для республики должна составлять $40–45 за тысячу кубометров с учётом логистики.