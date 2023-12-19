Назван срок отказа Запада от антироссийских санкций Политолог Мирзаян: санкционное давление Запада на Россию снизится в 2025 году

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Санкционное давление Запада в отношении России начнет снижаться в 2025 году, считает политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. В беседе с «Радио 1» он отметил, что это будет связано с завершением конфликта на Украине.

Санкционное давление будет снижаться только после того, как завершится конфликт на Украине, причем будет достигнуто соглашение между Россией и Западом, а это не раньше 2025 года. Все будет зависеть от ситуации на земле: что успеем освободить, что не успеем, — предположил политолог.

По его словам, Россия не рассчитывает на подписание соглашения, пока не будут достигнуты цели военной спецоперации. Как полагает эксперт, соглашения с Западом не будет как минимум до момента, пока не будут освобождены территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Мирзаян добавил, что до сих пор Россия умело обходила введенные против нее санкции Евросоюза, и принятый недавно новый 12-й пакет не является исключением.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.