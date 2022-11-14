Назван способный сдержать натиск Запада российский истребитель Sohu: российский истребитель Су-57 способен сдержан натиск Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель-невидимка Су-57 способен сдержать западный натиск, передает китайское издание Sohu. Автор материала подчеркнул, что этот истребитель воплотил в себе мощь противовоздушной обороны (ПВО) страны. По словам журналиста, Су-57 оснащен пятью радарами, которые позволяют точно поразить цель. Кроме того, в его арсенале есть управляемые ракеты, включая сверхдальнобойные снаряды класса «воздух — воздух».

Полагаю, что если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придется принять во внимание этот истребитель, — отмечает автор статьи.

Он уточнил, что Су-57 обладает системой инфракрасного противодействия. Она мешает ракетам противника напасть на цель. По словам автора материала, самолет разрабатывался в условиях строжайшей секретности, поэтому о нем мало что известно. При этом журналист назвал Су-57 «вершиной мастерства российских военных конструкторов».

Ранее специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании Джастин Бронк написал, что странам Запада, которые поддерживают Украину, следует помнить о серьезной угрозе для ВСУ со стороны российской военной авиации. Он отметил, что не стоит недооценивать мощь ВВС РФ, так как это может стать роковой ошибкой.

Полагаясь на последние исследования института, Бронк пришел к выводу, что самолеты, стоящие на вооружении у ВС РФ, обладают рядом преимуществ, которые позволяют им наносить серьезные потери украинской стороне.