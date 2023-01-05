Назван способ защитить стекла и замки машины от наледи Автоэксперт Шапарин: стекла машины можно защитить от наледи водоотталкивающим составом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал радио Sputnik, что в условиях низких температур стекла автомобиля можно защитить от образования наледи с помощью специального водоотталкивающего состава. Он также напомнил про необходимость поднимать дворники по прибытии на место долгой стоянки, чтобы они не примерзли к лобовому стеклу. Специалист добавил, что если автомобиль охладить после поездки, на нем будет меньше образовываться лед.

Защитную пленку на всех стеклах автомобиля можно создать с помощью «антидождя». Это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счет которого на стекле оседает меньше жидкости, лед не намерзает, и машина легче очищается, — сказал Шапарин.

Он также порекомендовал смазывать силиконовой смазкой резиновые поверхности дверей. В столичном регионе в эти выходные ожидаются сильные морозы до минус 26 градусов.

Ранее врач-травматолог Юрий Коромыслов рассказал, что для смягчения последствий удара после падения на льду следует соблюдать несколько правил. Эксперт отметил, что следует прижать подбородок к груди, чтобы не удариться затылком о лед. Он также посоветовал не выставлять прямые руки вперед, так как, по его словам, можно сломать кости предплечья или кисти.