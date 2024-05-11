Назван секретный ингредиент любимых сэндвичей королевы Елизаветы II Королева Елизавета II добавляла мяту в любимые сэндвичи с огурцом

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Елизавета II

Покойная королева Великобритании Елизавета II при жизни любила есть сэндвичи с огурцом во время послеобеденного чая, пишет Daily Express. Для более пикантного вкуса она добавляла немного мяты, что очень любили ее гости, говорится в сообщении. Также экс-королева посыпала тосты измельченным черным перцем.

Бутерброды с огурцом были основным блюдом к британскому послеобеденному чаю, и королева Елизавета любила добавлять в них мяту, чтобы сделать вкус интереснее. Сэндвичи подавались на вечеринках в саду Букингемского дворца и состояли из хлеба, сливочного масла и соуса цацики из йогурта, измельченных огурцов и мяты. Королева предпочитала хлеб без корочки, посыпая его черным перцем, — пишет издание.

Ранее королевский шеф-повар Даррен Макгрэйди сообщил, что в ежедневном меню Елизаветы II были английский чай с бергамотом, хлопья с йогуртом, тосты с джемом и сытный омлет с копченым лососем. Также Елизавета II нередко ела крем-брюле с апельсинами и шоколадный бисквитный торт. Простая и здоровая пища помогла Елизавете II дожить до 96 лет. Сообщается, что утро Елизавета II начинала с чашки чая «Эрл Грей» без молока и сахара, а во время обеда могла выпить немного джина или коктейль.

До этого Макгрейди опубликовал рецепт любимых шотландских блинов Елизаветы II. По словам шефа, при жизни королева Великобритании любила есть их на завтрак с фруктовым джемом. Уникальность блинов в том, что в тесте используются три вида разрыхлителей. В 1960 году Елизавета II подарила этот рецепт американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.