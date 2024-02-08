Назван самый страшный конфликт для Великобритании Политолог Перенджиев: Британию ждут крупные проблемы на Ближнем Востоке

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Великобритания причастна к началу как минимум трех конфликтов в мире, однако именно на Ближнем Востоке она столкнется с крупными проблемами, рассказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, Лондону придется пожинать плоды за ситуацию вокруг и Украины, и Тайваня, но исламский мир стоит особняком.

Все три угрозы для Великобритании актуальны, но удивительно, что они делают вид, что якобы эти конфликты появились сами по себе и Британия здесь ни при чем. Как раз Великобритания не просто внесла свои пять копеек в украинский конфликт, но и многое сделала на Ближнем Востоке, — сказал он.

Перенджиев считает, что для Великобритании «сюжет закручивается серьезным образом». По его мнению, королевство считало себя властителем на Ближнем Востоке, а происходящее сейчас там — во многом его вина.

Я думаю, выстрелит на Ближнем Востоке, здесь больше шансов. Многие арабские страны, в первую очередь ОАЭ и Саудовская Аравия, заинтересованы в мирном развитии, но они не будут спокойно смотреть, как уничтожаются арабы в Палестине. Помимо арабского фактора, на Ближнем Востоке есть еще исламский, а это еще сильнее, — отметил он.

Относительно напряженности вокруг Тайваня политолог привел в пример организацию AUKUS как продукт англосаксонской системы, который нацелен на усиление эскалации в регионе и возрастание конфликта против Китая. Он напомнил, что недавно созданной организацией заправляют Великобритания, США и Австралия.

В определенном смысле британская разведка подводит итог, что накрутили дел и ждут, где выстрелит, — подытожил эксперт.

Ранее авиация вооруженных сил Великобритании и США нанесла удары по объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Предполагается, что авиаудары стали ответом западной коалиции на обстрелы британских и американских кораблей в Красном море.