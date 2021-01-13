Назван самый подходящий для переезда из мегаполиса городок в мире

Самым привлекательным маленьким городком для переезда из мегаполиса является португальское местечко Порту. К такому выводу пришли эксперты издания Monocle, представившие очередной рейтинг относительно небольших городов, которые могли бы в наибольшей степени заинтересовать тех, кто устал от шума крупной агломерации.
В предыдущем аналогичном рейтинге Порту занимал девятое место.
Его стремительный взлёт в лидеры аналитики журнала объяснили грамотной политикой городских властей, благодаря поддержке которых местные предприниматели смогли сохранить бизнес в период карантина, введённого на фоне пандемии коронавируса.
Таким образом, жизнь в этом небольшом и уютном местечке не замерла в ожидании лучших времён, что выгодно отличает город от других подобных населённых пунктов мира.
В тройку лидеров рейтинга также вошли бельгийский Левен и японская Итосима.
Издание регулярно
Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Санкт-Петербург, по мнению россиян, являются лучшими в стране местами, где можно построить карьеру. Столицу считают таковой 59% россиян, а город на Неве — 32%.