Назван самый культовый персонаж в истории видеоигр BAFTA: геймеры выбрали Лару Крофт самым знаковым персонажем видеоигр всех времен

Фото: Crystal Dynamics

Игра «Tomb Raider»

Самым знаковым персонажем видеоигр всех времен признана героиня Tomb Raider Лара Крофт, сообщает BAFTA со ссылкой на собственный опрос, в котором приняли участие более четырех тысяч геймеров со всего мира. Он был проведен в преддверии 20-й церемонии вручения наград BAFTA Games Awards 11 апреля.

Отмечается, что Лара обошла по культовости Марио из одноименной франшизы Nintendo и Агента 47 из серии Hitman. В пятерку также вошли Соник — персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog и Сэкбой из LittleBigPlanet.

При этом Пикачу расположился на 11-м месте, Элли из The Last of Us на 19-м. А Нейтан Дрейк из Uncharted замыкает 20-ку рейтинга.

Ранее стало известно, что американская актриса Анджелина Джоли не хотела играть Лару Крофт в фильме Саймона Уэста «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». Роль требовала от актрисы хорошей физической подготовки. Фильм переполнен трюками, а постоянно заменять главную звезду на каскадеров было невозможно. Именно поэтому Джоли не сразу согласилась взяться за столь сложную работу: актрису ждали изнуряющие тренировки. Сама актриса подчеркнула, что со временем значимость и качество спецэффектов возрастает, поэтому зрители намного больше ценят, когда актер работает самостоятельно.