Назван регион России, где возможна агрессия Польши Политолог Зимовский: Польша может напасть на Калининградскую область

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Польша может вести войну с Россией без юридически оформленного вовлечения НАТО, заявил в беседе с NEWS.ru российский политолог и медиаконсультант Александр Зимовский. По его словам, местом начала агрессии может стать Калининградская область.

Местом такого приложения сил может быть, скорее всего, Калининградская область. <...> Однако в этом случае поляки будут воевать и умирать за интересы Германии. Претензии Берлина на бывшую Восточную Пруссию никогда не скрывались, так почему бы не попробовать руками поляков? Тем более что нынешнее польское руководство — живая иллюстрация русской поговорки «Парень — гвоздь, сам в стенку лезет», — заметил политолог.

Ранее польский историк и обозреватель Михал Крупа заявил, что американизация внешней политики опасно приблизила Варшаву к войне с Москвой. При этом в самом Вашингтоне неоконсерваторы могут гордиться тем, что польские политики превзошли себя в антироссийских настроениях и позиции заискивания перед Украиной. По его мнению, Россия выиграет в украинском конфликте, Польше же сейчас требуется появление Партии мира, иначе она не устоит от вмешательства в противостояние.