Назван регион РФ, который первым окажется под ударом НАТО при конфликте AT: в случае начавшегося конфликта с Россией НАТО может ударить по Калининграду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Город Калининград

В случае конфликта между НАТО и Россией первым регионом, по которому ударит Альянс, может стать Калининград, сообщает Asia Times. Авторы материала считают, что под угрозой также находятся российские подразделения в Приднестровье.

В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде, — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что оказывать помощь Украине НАТО продолжит с применением воздушных сил, которые смогут атаковать российских военных. По их словам, даже в случае прямого столкновения Альянс будет избегать отправки наземных войск и прямых сражений на земле.

Ранее в СМИ распространился «секретный документ» со сценарием возможной войны между Россией и НАТО. По данным журналистов, план действий разработали в Минобороны Германии, а к его реализации перейдут уже в этом году. Именно в это время, по оценкам западных аналитиков, Россия могла бы провести новую мобилизацию и призвать в армию 200 тысяч человек. Затем российские войска, по сценарию немецких экспертов, начнут весеннее наступление на Украине и к июню разгромят украинскую армию.