Назван размер пенсии Меркель после отставки

Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка €15 тысяч или 1,3 млн рублей в месяц, пишет РИА Новости.
Сумма
Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. А 20 августа Меркель планирует приехать в Россию. Главная тема встречи — взаимное сотрудничество России и Германии.
Ранее сообщалось, что у канцлера также запланирован визит на Украину, где она проведёт переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. Подробности предстоящего визита неизвестны.