Назван размер пенсии Меркель после отставки

Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка €15 тысяч или 1,3 млн рублей в месяц, пишет РИА Новости.

Сумма складывается благодаря тому, что Меркель с 1990 года постоянно избиралась членом бундестага, параллельно работала в правительстве бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, к тому же она уже сама 16 лет занимает эту должность. Кроме пенсии экс-канцлер будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарём и водителем.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. А 20 августа Меркель планирует приехать в Россию. Главная тема встречи — взаимное сотрудничество России и Германии.

Ранее сообщалось, что у канцлера также запланирован визит на Украину, где она проведёт переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. Подробности предстоящего визита неизвестны.