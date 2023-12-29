Назван провокатор в конфликте между Венесуэлой и Гайаной Дандыкин: Великобритания провоцирует конфликт между Венесуэлой и Гайаной

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Патрульный катер Trent

Великобритания провоцирует конфликт между Венесуэлой и Гайаной, отправляя свой патрульный катер в Карибское море, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в подобных ситуациях Британии «нет равных».

Это, безусловно, провокация. По этой части Великобритании нет равных. Мы это наблюдаем по диверсиям в зоне СВО. До этого британский эсминец Defender единственный из натовских кораблей заходил в наши территориальные воды в районе Севастополя. Здесь то же самое, — объяснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается направить патрульный катер Trent в Карибское море в качестве сигнала дипломатической и военной поддержки Гайаны на фоне спора с Венесуэлой о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Длящийся более ста лет территориальный спор обострился в 2015 году в связи с открытием месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Великобритания и США планируют в том числе и атаки Вооруженных сил Украины на Россию. Для этого применяются средства разведки НАТО, авиационные комплексы наведения Запада, а также крылатые ракеты, подчеркнул он.