Назван продлевающий пандемию COVID-19 фактор

Вирусолог Павел Волчков заявил, что резкий подъём заболеваемости COVID-19 в Китае является фактором, который продлит пандемию коронавируса в мире. Он отметил, что из-за введённых ранее мер по борьбе с распространением вируса в КНР образовалось огромное количество не переболевших людей, пишет URA.RU.

В среднем количество не переболевших людей относительно небольшое уже по всем странам, но в Китае как раз ситуация ровно обратная, — поделился Волчков.

По словам эксперта, этот процесс может привести к появлению новых мутаций коронавируса и новому всплеску распространения вируса. При этом Волчков считает, что большинство людей на планете перенесут инфекцию в лёгкой форме.

Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев ранее рассказал, что у каждого шестого переболевшего «омикроном» может развиться ощущение бегающих по телу «мурашек». Эксперт пояснил, что этот эффект связан с поражением нервной системы. Он добавил, что это нарушение может пройти самостоятельно, в противном случае, по словам врача, следует обратиться за медицинской помощью. Он при этом отметил, что безобидное ощущение может оказаться предвестником серьёзного поражения нервной системы. По словам доктора, патогенез и особенности постковидных нейропатий ещё предстоит изучить.