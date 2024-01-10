Назван политик, чье предательство вызвало мятеж наркокартелей в Эквадоре Политолог Лидовской: беспорядки в Эквадоре начались из-за предательства Морено

Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ленин Морено

Беспорядки в Эквадоре начались из-за политики экс-президента страны Ленина Морено, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Эксперт отметил, что бывший руководитель государства предал» идеи своего предшественника — Рафаэля Корреа и «продал республику» Соединенным Штатам Америки. Собеседник не исключил, что нынешний лидер Даниэль Нобоа попытался исправить ситуацию и начал новую борьбу с преступными группировками, что и вызвало мятеж наркокартелей.

Главная причина мятежа наркокартелей — предательство Ленина Морено. Его предшественник Рафаэль Корреа взял курс на независимое развитие страны, на многополярный мир, экономика росла, государство считалось очень перспективным. Говорили, что за 10 лет Эквадор станет латиноамериканской Швейцарией. Но при Морено, который избрался после Корреа, курс резко изменился. Он выдал Ассанжа и, по сути, продал Эквадор американцам, — добавил Лидовской.

По его словам, при Морено «все пошло по стандартной схеме: вывод капиталов в Майами, обнищание населения, усиление банд, картелей, которые при Корреа лишились прежней власти и практически были побеждены». Политолог отметил, что при Морено ОПГ начали получать оружие через нелегальные каналы, в том числе из Перу.

И, когда нынешний президент Эквадора Даниэль Нобоа попытался навести порядок, картелям это не понравилось, произошел взрыв. Нобоа, конечно, связан и с США, и с олигархатом, но властью с картелями делиться не хочет. Можно, конечно, за несколько дней, может, месяцев, всех боевиков загнать обратно в подполье, объявив о полном контроле. Но внутри язва продолжит гнить, — рассказал Лидовской.

Эксперт не исключил, что для победы над наркокартелями необходимо проведение масштабной многолетней военной операции.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито.

Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.

В посольстве России в Эквадоре рассказали, что в ходе беспорядков в стране граждане России не пострадали. При этом дипломаты призвали россиян временно воздержаться от поездок в Эквадор.