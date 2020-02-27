Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

На австралийском пляже обнаружили загадочное существо. В соцсетях развернулись споры о том, кто же это может быть.

Находка была сделана в окрестностях города Перт. Странного морского обитателя сфотографировал местный житель и выложил в Сеть. Один из пользователей подсказал ему, что это — «убийца собак». Позже профессор Кулум...