Масштабные природные пожары в Австралии стали причиной гибели занесённых в Красную книгу грызунов. Дымчатые ложные мыши официально названы первым видом, полностью исчезнувшим из-за последствий пожаров.
Мыши погибли, так как дышали дымом от горевшей древесины — у них развились лёгочные заболевания. Спасти колонию грызунов специалистам центра восстановления видов не удалось,
{{widget-content-46927}.
В лёгких мышей были найдены микроскопические частицы сажи.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о готовности властей выделить $1,4 млрд на восстановление территорий, ущерб которым нанесли пожары.
Добавьте наши новости в избранные источники