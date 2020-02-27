Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Масштабные природные пожары в Австралии стали причиной гибели занесённых в Красную книгу грызунов. Дымчатые ложные мыши официально названы первым видом, полностью исчезнувшим из-за последствий пожаров.

Мыши погибли, так как дышали дымом от горевшей древесины — у них развились лёгочные заболевания. Спасти колонию грызунов специалистам центра восстановления видов не удалось, рассказал доктор Эндрю Питерс в интервью ABC Radio.

{{widget-content-46927}.

В лёгких мышей были найдены микроскопические частицы сажи.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о готовности властей выделить $1,4 млрд на восстановление территорий, ущерб которым нанесли пожары.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях