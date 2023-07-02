Назван организатор ядерной провокации на Запорожской АЭС Рогов: британские спецслужбы курируют подготовку провокации Киева на Запорожской АЭС

Фото: army.mod.uk

Подготовкой ядерной провокации на Запорожской атомной станции со стороны Киева занимаются спецслужбы Великобритании, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, те сотрудничают с Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины, вместе они разрабатывают сценарий провокации.

По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы. По крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ, — сказал Рогов.

Он утверждает, что руководство Украины может приказать нанести удар как по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так и по самой АЭС. ПО словам председателя движения «Мы вместе с Россией», из-за большой территории ЗАЭС существует много вариаций нанесения удара по ней. При этом он отметил, что Киев может отказаться от идеи наносить удары по атомной станции, для этого власти должны понять, что будут отвечать за преступление своей собственной головой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС. Таким образом она прокомментировала учения в ряде регионов Украины на случай аварии на станции.

До этого украинские власти сообщили, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области начинаются учения на случай возникновения чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС. Местное население при этом призвали «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».

Сотрудник Росатома Валерий Меньщиков отмечал, что бассейны выдержки Запорожской АЭС, где хранится отработанное ядерное топливо перед его переработкой, уязвимы для снарядов. По его словам, удары по этим местам могут вызвать радиационную аварию.