Назван новый способ передачи оспы обезьян Профилактолог Токарев рассказал о новом способе передачи оспы обезьян

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Главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что заразиться оспой обезьян можно не только воздушно-капельным путём от человека к человеку, но и через загрязнённые поверхности. Он добавил, что вирус оспы обезьян может находиться на поверхности до 35 недель. Эксперт при этом отметил, что первый способ является самым распространённым, пишет URA.RU.

Вирус пытается адаптироваться и улучшить свою способность передаваться. И уже доказано, что оспой обезьян можно заразиться через загрязненные поверхности, через фомиты. Это подтверждают зарубежные наблюдения, — поделился Токарев.

По его словам, вирус может находится на ручках дверей, сиденьях стула, унитаза, а также на кранах и сотовых телефонах.

Врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина ранее перечислила обязательные прививки для детей. По словам эксперта, в список входит обязательная вакцинация против вирусного гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции типа В, против кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа. Она напомнила, что прививки проводят по определённому графику, который учитывает возраст ребёнка.