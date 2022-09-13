Назван новый «лучший друг» России и Китая Foreign Policy: КНДР решила стать «лучшим другом» России и Китая, отдаляясь от США

Руководство Северной Кореи взяло курс на постепенное отдаление от стран Запада, в том числе США, желаю стать «лучшим другом» России и Китая, такое мнение выразил обозреватель издания Foreign Policy Майк Чиной. Он обратил внимание на официальные обращения Пхеньяна к Москве и Пекину, приуроченные к памятным датам. В каждом из них, как пишет колумнист, Пхеньян выражал желание продолжать дальнейшее сотрудничество.

Это первый случай, когда Пхеньян использовал фразу «стратегическое и тактическое» сотрудничество для описания своих отношений в сфере безопасности с Москвой и Пекином, — пишет автор статьи.

Другая причина, свидетельствующая о сближении трех стран, считает Чиной, заключается в отказе Пхеньяна идти на ядерную сделку с Вашингтоном, кроме того, отношения между этими страна, убежден автор, стали охладевать. Чиной убежден, что Северная Корея не станет отказываться от дальнейшего вооружения. Наоборот, страна будет развивать сотрудничество с Россией и Китаем именно на оружейном поприще, поставляя им технику, убежден эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования республики. Он выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит «благу и стабильности» в Северо-Восточной Азии.