Назван новый командующий силами НАТО в Европе Новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал американский генерал Каволи

Фото: Karsten Klama/dpa/Global Look Press

Кристофер Каволи

Американский генерал Кристофер Каволи возглавил европейское командование США, сообщает ТАСС. Он также назначен главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Церемония вступления в должность прошла в Штутгарте.

Каволи, который ранее командовал американскими сухопутными силами в Европе и Африке, сменил на посту отслужившего три года Тода Уолтерса. Каволи является специалистом по России и знает русский язык.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал предстоящее вступление Финляндии и Швеции в Альянс сигналом российскому президенту Владимиру Путину. Дверь в военно-политический блок для новых стран открыта, заявил он на пресс-конференции в Мадриде после подписания лидерами Турции, Финляндии и Швеции меморандума о снятии возражений Анкары на прием в НАТО двух государств.

Ранее сообщалось, что общая численность восьми батальонных групп Альянса у границ с Россией составляет в настоящий момент 9641 человек. Больше всего групп НАТО расположено в странах Прибалтики.