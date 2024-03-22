Назван неприятный для Запада российский сюрприз на мировом рынке нефти Аналитик Демидов: атаки на российские нефтяные объекты приведут к росту цен

Фото: t.me/mchs_official

В случае ударов Вооруженных сил Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры российские компании будут производить меньше нефтепродуктов и их большая часть пойдет на внутренний рынок, рассказал NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его словам, это приведет к росту дефицита на международном рынке и повышению цен.

России можно не вводить ответных мер, так как атаки на российскую нефтяную инфраструктуру приводят к тому, что компании в России будут производить меньше нефтепродуктов. Их большая часть пойдет на внутренний рынок. Это приведёт к росту дефицита на международном рынке и росту цен, — объяснил Демидов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак. Уточняется, что предупреждения адресовали высокопоставленным чиновникам СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. Кроме того, опасения Белого дома обусловлены тем, что Москва якобы может принять ответные меры против энергоинфраструктуры, на которую опирается Запад.