Назван неожиданный лучший друг древнего человека Daily Mail: лучшим другом древнего человека была одомашненная первой лиса

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Охотники-собиратели на территории современной Патагонии (Аргентина) держали лис в качестве домашних животных до прибытия европейских собак около 500 лет назад, передает Daily Mail со ссылкой на британских ученых. По мнению исследователей, в некоторых случаях древние люди были настолько тесно связаны со своими домашними лисами, что их даже хоронили вместе с ними.

Совместное захоронение людей и лисиц является редким археологическим свидетельством во всем мире и предполагает культурное или символическое значение, — говорится в сообщении.

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