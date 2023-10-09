Назван лауреат Нобелевской премии по экономике Премию Нобеля по экономике присудили американской ученой Клаудии Голдин

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Клаудия Голдин

Премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присудили американской исследовательнице Клаудии Голдин, сообщается на сайте Нобелевского комитета Королевской академии наук. Ученая удостоилась награды «за улучшение понимания роли женщин на рынке труда».

Лауреат премии этого года в области экономических наук Клаудия Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва, — говорится в сообщении.

Ранее считалось, что большая часть гендерного разрыва в доходах может быть объяснена различиями в образовании и выборе профессии, однако Голдин доказала, что сейчас разница в доходах в большей степени объясняется тем, что женщины работают в одной и той же профессии, после чего с рождением первого ребенка и возникает финансовый упадок.

Также сообщалось, что Нобелевская премия мира в 2023 году присуждена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади, которая известна борьбой за права женщин в своей стране. Мохаммади также была в числе лауреатов Всемирной премии ЮНЕСКО, присуждаемой за вклад в свободу прессы. Тогда учредители премии заявляли, что репортажи правозащитницы способствовали протестам после гибели Махсы Амини после ареста сотрудниками полиции религиозной нравственности.