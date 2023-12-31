Назван крупнейший поставщик игристого вина в Россию РИА Новости: Латвия и Италия стали лидерами по экспорту игристого вина в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвия, Италия и Литва стали лидерами по поставкам игристого вина в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные. С января по сентябрь общие объемы экспорта традиционного новогоднего напитка из этих стран превысили $200 млн.

Латвия поставила в Россию игристого вина на $105,4 млн. За аналогичный период в 2022 году импорт оттуда составил немногим меньше $80 млн. На второй строчке разместилась Италия, благодаря поставке вина на $55,4 млн. В прошлом году у итальянцев закупились на $43,36 млн. Тройку лидеров замкнула Латвия, которая нарастила поставки игристого вина в Россию почти вдвое, с $23 млн до $42,69 млн.

Польша заняла четвертое место, объем экспорта игристого вина в Россию оценили в $8,65 млн, год назад этот показатель составлял $5,2 млн. Испания оказалась на пятом месте, отправив в Россию вина на $2,98 млн против $2,37 млн годом ранее. Шестой стала Франция, на долю которой в этом году пришлось только $2,78 млн поставок по сравнению с $5,71 млн в прошлом году. Также в десятку вошли Грузия ($1,91 млн), Армения ($0,98 млн), Азербайджан ($0,84 млн) и Германия ($0,45 млн).

Ранее со ссылкой на представителей отрасли сообщалось, что поставки молодого вина из Франции в Россию сократились из-за роста ввозных пошлин на винную продукцию из недружественных стран. Из-за этого существенно выросла итоговая цена для потребителя.