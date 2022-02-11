Назван ключевой вопрос в переговорах политсоветников «нормандского формата»

Ключевым вопросом на переговорах политсоветников «нормандского формата» в Берлине было настойчивое требование Москвы о проведении Киевом прямых переговоров с ДНР и ЛНР, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона хочет работать в «нормандском формате», но не готова на диалог с самопровозглашёнными республиками, сообщает РИА Новости.

Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с так называемыми ДНР и ЛНР, если Украина на это пойдёт, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника, именно поэтому мы на это не идём. Но мы готовы к продолжению переговоров и в «нормандском формате», — сказал Кулеба на брифинге.

10 февраля в Берлине прошла встреча политсоветников «нормандского формата». Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры закончились без ощутимых результатов и заявлений. Разногласия помешали согласовать документ по итогам девятичасовых переговоров.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.