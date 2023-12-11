Назван «камень преткновения» в обсуждении новых санкций ЕС против России Politico: импорт стали из РФ явился камнем преткновения для 12-го пакета санкций

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Просьба Чехии об исключении импорта российской стали из списка санкций явилась «камнем преткновения» при согласовании 12-го пакета ограничений ЕС в отношении России, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. При этом они выразили уверенность, что вопрос скоро решится, и обсуждение рестрикций «движется в верном направлении».

Одним из камней преткновения является вопрос о том, следует ли предоставлять более длительный льготный период для импорта с Новолипецкого металлургического комбината [НЛМК], и этот вопрос предстоит решить в ближайшее время, — рассказал один из собеседников издания.

17 ноября Politico писала, что Чехия обратилась к ЕС с просьбой продлить до 2028 года льготный импорт продукции НЛМК в рамках нового пакета санкций против РФ. Подчеркивалось, что российская сталь необходима для автомобилестроительных предприятий Чехии — ключевого сектора экономики республики. При этом альтернативы для металла из РФ Прага пока не может найти.

Ранее Reuters писал, что страны G7 введут запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом уточняется, что запрет не распространится на промышленные алмазы.

В конце ноября агентство AFP писало, что запрет на продажу алмазов из России утвержден Еврокомиссией. Отмечалось, что после этого она направит соответствующий документ на рассмотрение странам — членам ЕС.

Также сообщалось, что что 12-й пакет санкций против России нацелен в том числе на то, чтобы урезать доходы РФ от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.