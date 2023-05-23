Назван город, который для ВСУ важнее Артемовска Военный аналитик Корнев: после Артемовска ВС РФ будут наступать на Краматорск

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный аналитик Дмитрий Корнев сообщил в разговоре с NEWS.ru, что Артемовск является ключом к следующим операциям ВС РФ. По его словам, возможно, теперь российские военные будут наступать на Краматорск.

Краматорск расположен в 50 км на северо-запад от Артемовска. Через Краматорск проходят вертикальные связи между группировками ВСУ: с севера на юг. Наступление на Краматорск имеет смысл. Возможно, в Генштабе выберут именно это направление, — заявил эксперт.

Корнев подчеркнул, что российские военные, взяв под контроль Артемовск, оказались перед несколькими полосами укрепрайонов ВСУ.

Мы не вышли на открытое пространство перед Краматорском. Там три полосы обороны. К тому же Краматорск — это более значимый для ВСУ город, чем Артемовск. За него будут биться значительно более серьезные силы. В нем проживает около 150 тысяч человек. Для сравнения: в Артемовске до начала боевых действий было около 70 тысяч, — отметил эксперт.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он отметил, что военная операция по взятию города длилась 224 дня.

Впоследствии президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска ЧВК «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что после Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку. Он рассказал, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км.