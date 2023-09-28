Назван гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей KP.RU: Ахеджакова получит полмиллиона рублей за спектакль за границей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка России Лия Ахеджакова зарабатывает в европейских странах по 500 тысяч рублей за один спектакль, сообщает KP.RU. В октябре актриса выйдет на сцену в Германии — самая низкая цена билета на этот спектакль составляет 6 тысяч рублей, за места в партере зритель заплатит порядка 10-13 тысяч.

Издание назвало сумму гонорара Ахеджаковой в полмиллиона рублей после подсчета количества мест в театре и стоимости билетов. Артистка выступает со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Недавно она представила постановку в Армении и Грузии, где средняя цена билета составляла 5,4 тысячи рублей. При этом не все билеты в этих двух странах были проданы.

В рамках турне этой осенью артистка должна также посетить Швейцарию. Уточняется, что в этой стране билеты на постановку продаются еще с весны, при этом часть из них по-прежнему есть в наличии.

Главное управление МВД России по Москве ранее начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Проверка была инициирована после того, как Ахеджакова вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием.

При этом сама актриса рассказала, что украинский флаг ей подсунул «какой-то провокатор» вместе с букетом цветов. Ахеджакова уточнила, что пыталась найти того человека, однако сделать это не удалось.