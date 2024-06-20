Назван главный тормоз развития российско-вьетнамских отношений Военный эксперт Баранец: Вьетнам боится сотрудничать с Россией из-за США

Фото: Kremlin.ru

Главным тормозом развития российско-вьетнамских отношений является боязнь США со стороны Ханоя, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Вьетнам опасается санкций со стороны Вашингтона. В связи с этим, уверен он, Ханой не станет закупать российское вооружение в прежних объемах.

Вьетнам остерегается санкций со стороны США. Это главный тормоз. Ханой очень боится Вашингтона. Прежние объемы по закупке российских вооружений вряд ли состоятся, — пояснил Баранец.

По словам эксперта, договор России и Вьетнама достаточно амбициозен по экономической части. При этом, как уточнил обозреватель, по просьбе вьетнамской стороны было решено не разглашать данные по военно-техническому сотрудничеству. Баранец выразил уверенность, что это правильно.

Договор сотрудничества России и Вьетнама достаточно амбициозен по экономической части. Что касается военно-технического сотрудничества, по просьбе вьетнамской стороны договорились не засвечивать эти данные. И правильно делают, — добавил эксперт.

Вьетнамский лидер То Лам ранее заявил, что Вьетнам и Россия договорились задействовать максимальный потенциал соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС от 2015 года. По его словам, Москва и Ханой также планируют повысить эффективность сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики.