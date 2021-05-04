Назван главный страх Зеленского

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украина исторически всегда искала покровителя, именно поэтому страна сейчас зависит от Запада и в первую очередь от США, заявил член Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Так он прокомментировал заявление представителя делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что мнение Украины по минским переговорам может сформироваться после встречи...