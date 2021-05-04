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Назван главный страх Зеленского

04:20, 05 мая 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украинский эксперт Валентин Землянский заявил, что президент страны Владимир Зеленский больше всего боится «улицы». Избранный лидер в основном прислушивается к мнению радикалов, а не обычных украинцев, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит «стерненок» (сторонников украинского радикала Сергея Стерненко. — NEWS.ru) и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента, — подчеркнул эксперт.

Землянский считает, что с таким подходом, построить процветающее государство у Зеленского вряд ли получится.

Ранее стало известно, что Украина сейчас находится в затруднительном положении и её президенту Владимиру Зеленскому нелегко, ведь «на его шее ботинок России». Об этом заявил специальный помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан.

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