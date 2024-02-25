Назначение Рютте на пост генсека НАТО станет сигналом Восточной Европе АС: Байден послал Восточной Европе сигнал «сбавить тон»

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Джо Байден

Поддержка кандидатуры нидерландского политика Марка Рютте на пост генсека НАТО, которую оказал президент США Джо Байден, была сигналом Восточной Европе «сбавить тон», допустил старший редактор американского журнала American Conservative (АС) Сумантра Майтра. Он уверен, что в молчаливых играх бюрократии НАТО одобрение гегемона Альянса и крупнейшего донора имеет значение. Сумантра Майтра назвал Рютте «интересным персонажем», приверженцем «протестантской бережливости и самодостаточности», в целом, близком президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Но он понимает геополитику лучше, чем его американские коллеги, и он справедливо не видит угрозы того, что по голландским лугам в ближайшее время проедет русская танковая бригада, — подчеркнул Майтра.

Обозреватель АС отметил, что в случае назначения Рютте в Западной Европе расходы на оборону вряд ли заметно увеличатся. Нидерландский политик хорошо понимает, что достичь взаимовыгодного компромисса из-за целого ряда отличий в культуре и интересах Востока и Запада Европы не удастся.

Реальность такова: если эта новость правдива, то президент Байден, несмотря на все ухудшающиеся когнитивные способности, сделал здесь интересный расчет, молчаливо поддержав в качестве лидера континента «старую» Европу, а не бывший коммунистический восток. Это демонстрация силы, сигнал Востоку сбавить тон, — пояснил Майтра.

По мнению обозревателя, назначение на должность генсека НАТО премьера Эстонии Каи Каллас или вице-премьера Канады Христи Фриланд неизбежно привело бы к еще большей конфронтации с Россией. Марк Рютте, скорее всего, обеспечит НАТО в случае назначения генсеком стабильность.

Их риторика апокалиптически бинарная и манихейская. Это как Хилари Клинтон на посту президента США, — резюмировал Майтра.

Ранее исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии при Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци допустил, что европейская безопасность будет обеспечена только при продвижении мирных переговоров, а не расширением НАТО.