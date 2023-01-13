Назначение Герасимова назвали «предвестником серьезных наступлений» WSJ: назначение Герасимова командующим спецоперацией говорит о «серьезных наступлениях» в будущем

Фото: Министерство обороны РФ

Валерий Герасимов

Военный эксперт Марк Галеотти в материале Wall Street Journal оценил перестановки в командовании ВС РФ. Он назвал произошедшее «предвестником серьезных наступлений». 11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине, гласит заявление ведомства. Ранее эту должность занимал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, который теперь стал заместителем Герасимова.

Это подтверждение — если необходимо — того, что грядут серьезные наступления, — заявил Галеотти.

Суровикин теперь является заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ушел от ответа на вопрос о кадровых перестановках в руководстве Объединенной группировки войск в зоне СВО. Представитель Кремля переадресовал его в Минобороны.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, сказал, что с назначением Герасимова система управления группировкой российских войск в зоне СВО станет более гибкой. Он отметил, что Сергею Суровикину, прежде руководившему спецоперацией, приходилось постоянно согласовывать решения с другими видами и родами войск, в том числе ставить задачи Черноморскому флоту, который не подчиняется ему напрямую.