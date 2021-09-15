В Великобритании назначили нового министра иностранных дел

Доминик Рааб был снят с поста главы МИД Великобритании и назначен на должность министра юстиции страны. Его место заняла Лиз Трасс, которая до этого возглавляла Министерство по международной торговле. Об этом сообщает канцелярия британского премьера Бориса Джонсона на своей странице в Twitter.

Элизабет Трасс назначена на должность министра иностранных дел и международного развития. Она останется министром по делам женщин и равноправия, — говорится в сообщении.

Что касается Рааба, то помимо главы британского Минюста, он также занял должность вице-премьера страны и стал лордом казначейства. Ему пришлось уйти с предыдущей должности из-за шквала критики — уже бывший министр иностранных дел находился в отпуске в Греции, а в это время боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили Афганистан. Из-за этого власти Британии не смогли эвакуировать соотечественников из захваченной талибами страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может отправить в отставку главу МИД страны Доминика Рааба, ставшего объектом критики со стороны оппозиции.