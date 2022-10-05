Назначен новый посол Сирии в России Новым послом Сирии в России стал замглавы МИД Башар Джаафари

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Башар Джафари

Новым послом Сирии в России стал замглавы МИД республики Башар Джаафари, сообщает агентство SANA. Сирийский президент Башар Асад привел 66-летнего дипломата к присяге и пожелал ему успехов на новом посту.

Башар Джаафари был приведен к присяге в качестве посла Сирии в Москве. Позже президент Асад принял Джаафари и дал ему свои указания, пожелав ему успехов в его миссии, — говорится в сообщении.

До этого дипмиссию Сирии в Москве возглавлял Рияд Хаддад.

Ранее Джаафари назвал президента Украины Владимира Зеленского пешкой Запада. По его мнению, политическая фигура украинского лидера создана Западом в результате переворота против прежнего президента страны Петра Порошенко и используется для разжигания конфликта с Россией.

Ранее Джаафари заявил, что Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа. По словам дипломата, США разрабатывали план по блокировке «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до начала российской операции на Украине. Он отметил, что все действия, которые предпринимают США, являются попыткой использовать экономику для достижения своих политических целей.