«Назло супостату»: россиянам напомнили о сенсационной операции армии Депутат Заварзин: сербы до сих пор благодарят Россию за «бросок на Приштину»

Фото: Сергей Метелица/ТАСС

Вооруженная охрана приштинского аэродрома Слатина остается пока главной задачей миротворческой миссии России

Сербы по-прежнему ценят и помнят, как российская армия 25 лет назад предотвратила возможную резню, заняв аэропорт Слатина под Приштиной и обеспечив прикрытие в этом направлении, заявил в беседе с NEWS.ru генерал-полковник экс-главный представитель РФ в НАТО Виктор Заварзин. Он подчеркнул: несмотря на проблемы внутри России, в ее армии в конце 1990-х годов, бойцы ВС РФ все равно это сделали «назло супостату».

На тот момент — слабая страна, слабая армия, конец 1990-х. Но мы все равно это сделали. Назло супостату (США и НАТО. — NEWS.ru) <...> Главное, что нам удалось сделать, это предотвратить резню. <...> Сербы понимают и видят, что это заслуга наша на 100%, — сказал он.

Речь идет об июньских событиях 1999 года, когда силы НАТО завершали операцию в Югославии, тогда, согласно резолюции ООН, в Косово вводились миротворческие войска. Согласно планам, им нужно было занять единственный аэропорт в Косово, способный принимать военные и грузовые самолеты. Российские десантники в ночь на 12 июня преодолели свыше 600 км и заняли территорию воздушной гавани, опередив силы НАТО. Операция разрабатывалась в строжайшей секретности. Предположительно, об этих планах даже не знал на тот момент глава МИД РФ Игорь Иванов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайский народ никогда не забудет бомбардировку посольства страны в Белграде со стороны НАТО, произошедшую в 1999 году. Он напомнил, что тогда жертвами атаки стали три китайских журналиста. Политик пообещал, что история с бомбардировкой Альянсом никогда не повторится.