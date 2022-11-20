Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев первым поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана. Он заявил о высоком авторитете Токаева как главы государства, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте первого президента страны.

Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства, — сказано в поздравлении.

Также Нурсултан Назарбаев пожелал нынешнему главе государства всегда пользоваться всеобщей поддержкой и уважением народа.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоялись в воскресенье, 21 ноября. На их проведении настоял действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, на пост президента претендовали шесть кандидатов.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства. Итоги опроса были представлены во время онлайн-телемарафона госканала «Казахстан».