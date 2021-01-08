Назарбаев поздравил Nur Otan с победой на выборах в Казахстане

https://static.news.ru/photo/3b612f68-537c-11eb-ad08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Schwarz/Global Look Press

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan («Свет Отечества») с убедительной победой на парламентских выборах в Казахстане.

Ранее сообщалась, что партия экс-президента лидирует на парламентских выборах в Казахстане с 71,97% голосов. Об этом свидетельствовали данные экзитпола Института «Когамдык пикир» (общественного мнения).

Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии Nur Otan на этих выборах. Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией, — сказал Назарбаев в эфире государственного телеканала «Хабар 24».

10 января в Казахстане прошли очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов). Участие в них приняли пять партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь»), а также партия «Адал» («Честность»).

Как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти на акции протеста в связи с парламентскими выборами, не будут приниматься какие-либо репрессивные меры.