В пресс-службе Назарбаева заявили, что политик находится в Нур-Султане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Нур-Султане. Он поддерживает постоянную связь с действующим главой государства Касымом-Жомартом Токаевым и проводит ряд консультативных встреч. Назарбаев также созвонился с главами ряда дружественных государств, сообщает его пресс-служба.

Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Назарбаев также призвал всех граждан Казахстана сплотиться вокруг президента республики. По его словам, это поможет преодолеть текущие вызовы и сохранить целостность государства.

Накануне издание Orda.kz сообщало, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику. На текущий момент в государстве остался только его брат Болат Назарбаев. Также сообщалось о задержании его племянника, однако позднее эту информацию опровергли.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.