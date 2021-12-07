Назарбаев оценил роль Москвы в урегулировании конфликта в Карабахе

Россия помогла установить мир в Карабахе, США должны аплодировать этому, а не критиковать её шаги, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в транслировавшийся во вторник фильм «Казах. История золотого человека» (Qazaq. History of The Golden Man). Он также выразил недовольство из-за заявлений о «плохой России».

Мир между Азербайджаном и Арменией помогла установить Россия. Вместо того чтобы ей аплодировать, США начинают критиковать, — сказал Назарбаев.

Политик подчеркнул, что разговоры о «плохой России» стали для многих навязчивой идеей.

Что за мировая политика, я не знаю, — отметил первый президент Казахстана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьёзных инцидентов. Он отметил, что фиксировались случаи столкновений на границе Азербайджана и Армении, однако эта территория не входит в зону ответственности миротворческих сил. При этом сложившаяся там ситуация требует пристального внимания и обсуждения, подчеркнул азербайджанский лидер.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.